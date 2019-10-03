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Sakarya'da tarlada vurulmuş halde bulunan kişinin ölümü

Sakarya'da tarlada vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

03.10.2019 10:14Sakarya'da tarlada vurulmuş halde bulunan kişinin ölümü
Sakarya'da tarlada vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün Halil İbrahim Baş'ın (67) Arifiye ilçesine bağlı Mollaköy Karaçomaklar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında vurulmuş halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Ekiplerin, Baş'a ait olan ve kaybolan tüfeği arama çalışmaları devam ediyor.
Arifiye ilçesine bağlı Mollaköy Karaçomaklar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında dün silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine gittiğinde Halil İbrahim Baş'ın (67) yaralı halde yerde yattığını görmüş, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Baş, ambulansla kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Halil İbrahim Baş, Arifiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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