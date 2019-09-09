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Sakarya'da tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü iddiası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

09.09.2019 17:08 Sakarya'da tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü iddiası
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Camili Mahallesi'nde ikamet eden A.A. (53), komşuları tarafından evinin yakınında yerde hareketsiz olarak bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlenen A.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak kadının eşi E.A'yı (62) evinde gözaltına aldı.

Adapazarı, Sakarya, Camili, Güncel

Kaynak: AA

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