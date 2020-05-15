Sakarya'da, tavuk ölüleri yol kenarına atıldı

Sakarya'da, tavuk ölüleri yol kenarına atıldıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, çuvallara koyulan tavuk ölülerini, yol kenarına atıldı.

15.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:36

Sakarya'da, tavuk ölüleri yol kenarına atıldı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, çuvallara koyulan tavuk ölülerini, yol kenarına atıldı. Belediye ekipleri, tavuk ölülerini gömmek üzere alıp, götürdü.

Kaynarca'nın Çakallar Mahallesi'nde yoldan geçen kişi, çuvallardan gelen kötü koku üzerine belediyeyi aradı. İhbarla yol kenarındaki boş arsaya gelen belediye ekipleri, çuvallara tavuk ölüleri koyulduğunu belirleyip, toplamaya başladı. Sıcak havanın da etkisiyle çevreye kötü koku yayan tavuk ölüleri, gömülmek üzere götürüldü. Tavuk ölülerini atan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Sakarya’da, tavuk ölüleri yol kenarına atıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaynarca, Sakarya, Güncel, Haber

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