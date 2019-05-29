Sakarya'da terör örgütü operasyonları

Sakarya
'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 377 şüpheliden 96'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 1 Şubat- 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 279 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 39'u tutuklandı, 68'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından 166 şüpheli salıverilirken, 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 74 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden 42'si tutuklandı, 19'una adli kontrol tedbirleri uygulandı. Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 6'sının ise işlemleri devam ediyor.
Öte yandan terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi. Bir şüpheli emniyetten serbest kaldı.
THKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güncel
Kaynak: AA