Sakarya'da Terör Propagandasına Tutuklama

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43

Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapıldığı tespit edildi.Başsavcılığın kararı doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, K.K, A.G. ve S.S'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.Şüphelilerden K.K, çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yapmak" suçundan tutuklanırken, A.G ve S.S adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.