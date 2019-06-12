Sakarya
'da, Tevrat
operasyonu
Sakarya'nın Sapanca
ilçesinde düzenlenen operasyonla tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı kişilerin Sapanca'da bir dinlenme tesisinde araçta bulundukları sırada operasyon düzenledi. T.O., K.Ç., H.G. ve S.S. gözaltına alınırken, K.Ç.?nin üzerinde bulunan 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen deriye İbranice yazılı Tevrat ile araçta bulunan tüfeğe el konuldu. H.G. ve S.S. jandarmadaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. T.O. ve K.Ç.?nin ise jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Operasyonda ele geçirilen 2 adet Tevrat'ın Sakarya Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
Kaynak: DHASakarya
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