12.06.2019 13:43
Haberler»Güncel » Haber

Sakarya'da, Tevrat operasyonu

Sakarya'da, Tevrat operasyonuSakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonla tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da, Tevrat operasyonu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonla tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı kişilerin Sapanca'da bir dinlenme tesisinde araçta bulundukları sırada operasyon düzenledi. T.O., K.Ç., H.G. ve S.S. gözaltına alınırken, K.Ç.?nin üzerinde bulunan 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen deriye İbranice yazılı Tevrat ile araçta bulunan tüfeğe el konuldu. H.G. ve S.S. jandarmadaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. T.O. ve K.Ç.?nin ise jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Operasyonda ele geçirilen 2 adet Tevrat'ın Sakarya Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.Sakarya'da, Tevrat operasyonu
Kaynak: DHA
Sakarya, Tevrat, Güncel