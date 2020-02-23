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Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

23.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:32Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
'nın Hendek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sebahattin D. yönetimindeki 41 F 9589 plakalı tır, D-100 kara yolu Rasimpaşa Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta İsmail Kandemir idaresindeki 34 YM 8153 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Defne yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Kandemir ile Defne, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Kandemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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