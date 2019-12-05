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Sakarya'da toplu taşımada sağlıklı ulaşım için hizmetler devam ediyor

Sakarya'da belediye otobüslerinin sağlıklı yolculuk için temizlik hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi.

05.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:58Sakarya'da toplu taşımada sağlıklı ulaşım için hizmetler devam ediyor
'da belediye otobüslerinin sağlıklı yolculuk için temizlik hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı belediye otobüslerinde sağlıklı ulaşım için dezenfekte işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Belediye otobüslerinin içerisinde gözle görülemeyen mikropların bertaraf edilmesi için periyodik aralıklarla Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünler kullanılarak ilaçlama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu ilaçlama sonucu bulaşıcı hastalıkların otobüslerde yayılması önlenmekte, yolcularımıza daha sağlıklı bir ortam sunulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, otobüslerde yolcuların sıkça temas ettiği yüzeyler başta olmak üzere koltuk, tutunma yeri, camlar ve zeminin çeşitli temizlik maddeleri kullanılarak temizlendiği aktarılarak, "Daha sonra araçların dış yüzeyleri otomatik yıkama makineleri aracılığıyla temizlenerek tüm otobüsler bir sonraki gün gerçekleştireceği sefer için hazırlanmaktadır. Belediye otobüslerimizde yolcu memnuniyetini artırıcı, yolculukları daha güvenli, konforlu ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan temizlik hizmetlerimiz aynı titizlikle uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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