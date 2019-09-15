Sakarya'da adını verdiği torunu tarafından bıçaklanan dede yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşanan dede ve torunun kavgası kanlı bitti. 26 yaşındaki torunu Sadık.K tarafından bıçaklanan 79 yaşındaki Sadık K. yaşamını yitirdi.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay bugün öğle saatlerinde Karapürçek Meşepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sadık K. ile dedesi Sadık K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evin bahçesinde yaşanan tartışma sırasında Sadık K., dedesi Sadık K.'yi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yardım çağrıları üzerine eve gelen komşuları yaşlı adamı kanlar içeresinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı dede, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TORUN GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı torun jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, cinayette kullanılan bıçağa el konuldu.