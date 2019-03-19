Sakarya'da Trafik Denetimleri

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Sakarya'da, trafik kuralı ihlali nedeniyle şubat ayında ikisi ölümlü 308 trafik kazası meydana geldi.Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde şubat ayı içerisinde 3 kişinin öldüğü 209 kişinin de yaralandığı 175'i hasarlı, 131'i yaralamalı, 2'si de ölümlü olmak üzere toplam 308 trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.Söz konusu dönemde 145 bin 308 araç kontrol edilirken, yasal kusurları nedeniyle 794 aracın trafikten men edildiği, 140 sürücünün ise ehliyetine el konulduğu belirtildi.Vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik Valilikçe alınan tüm tedbirlerin arttırılarak kararlılıkla ve gayretle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi.Trafik kazalarının azaltılması için tüm vatandaşların daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, diğer sürücülere ve yayalara saygılı olmaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 numaralı polis ve jandarma telefonlarına bildirilmeleri gerektiği kaydedildi.