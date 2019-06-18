Sakarya'da trafik denetimleri

Sakarya
'da 1 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde yapılan denetimlerde eksiklikleri nedeniyle çoğunluğu elektrikli bisiklet olmak üzere 111 mobilet ve motosiklet trafikten men edildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, il merkezinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların yapılan analizlerinde, toplam kazaların yüzde 40'ını elektrikli bisiklet, mobilet ve motosikletlerin karışmış olduğu kazaların oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Karayolları Trafik Kanununa göre, motorlu bisiklet (mopet) olarak tanımlanan motor gücü 0.251-4 KW arasındaki elektrikli bisikletlerin tescil plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu araçları kullanan kişilerin de sürücü belgesi bulundurması zorunludur. Aynı tarihler arasında bu araçların karıştıkları kazalarda 66 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Kazaların önlenebilmesi ve olası kazalardaki can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet türü araçların denetimlerine yoğun bir şekilde devam edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bahse konu hususlara dikkat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur."