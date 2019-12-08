Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Haberler

Sakarya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

08.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:34Sakarya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi 1131. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Hikmet Ö., idaresindeki 81 ES 716 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ö. idaresindeki 41 UY 364 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine verdi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 yaşındaki Poyraz Ö., sürücü Hikmet Ö. ile otomobil sürücüsü Ahmet Ö. yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ToyotoSA Acil Yardım Hastanesine sevk etti.

Meydana gelen trafik kazasında her iki araçta maddi hasar oluşurken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:14 Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı'nın 'Pontus soykırımı' ifadesine tepki: Hayalperest ideolojileler - Haberler
01:01 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
00:55 Samsun'da interaktif konser - Haberler
00:36 Bekçilerden kaçmak için göle atlayan genç tekneyle kurtarıldı - Haberler
00:33 Giresun'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
23:51 İran'daki grip salgınında 81 kişi öldü - Haberler
22:18 Belediye işçisine "tuvalet cezası" veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi - Haberler
21:21 Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü - Haberler
20:58 Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü - Haberler
20:32 MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haberler
8.12.2019 01:29:28