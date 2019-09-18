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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

18.09.2019 09:32Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K'nin kullandığı Metro Turizme ait 06 BGS 60 plakalı otobüs, Dokurcun mevkisindeki yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı 37 PN 928 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobildeki G.T. ise ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Otobüs şoförü M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA

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