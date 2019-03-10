10 Mart 2019, 10:00
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Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Karasu istikametine giden Murat Türk idaresindeki 06 SBU 71 plakalı otomobil, Poyrazlar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Mutlu'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, arkadan gelen Abdul Muttalip Taş yönetimindeki 54 DU 272 plakalı kamyonetin duramayarak üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mutlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüleri gözaltına alındı. Güncel
Kaynak: AA