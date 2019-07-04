04.07.2019 10:07
Haberler» Güncel» Haber

Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya

Sakarya'da freni boşalan kamyonun demiryolu hattına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Sakarya'da freni boşalan kamyonun demiryolu hattına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya kara yolunun Pamukova Mekece Mahallesi mevkisinde Mehmet Y'nin kullandığı 07 YRS 86 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan demiryolu hattına girerek durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Mehmet Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hattın zarar görmesi nedeniyle kısa süreli aksayan tren seferleri, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
11:01   "İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal etmesi korkunç bir kumardır"
11:01   15 Temmuz programına anlamlı katkı
11:01   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi
11:00   Şehit Emre Üçkan'ın ailesine 'Şehadet belgesi' takdim edildi
11:00   Personel gibi giyinip motosikletle sahaya inerek sayaç okuyor
11:00   Adana'da turizm rekoru kırıldı
11:00   Tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı