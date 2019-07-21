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Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.07.2019 18:16 Sakarya
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan yabancı plakalı araç ile 41 RF 772 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 RF 772 plakalı otomobil savrulup direğe çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı vatandaş ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

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