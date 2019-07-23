Haberler» Güncel» Haber

Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23.07.2019 12:17 Sakarya
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne giden Ahmet Aytürk Ç. (49) yönetimindeki 34 GU 506 plakalı otomobil, anayola çıkmak isteyen Sıtkiye Ü'nün kullandığı 47 GM 170 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ahmet Aytürk Ç, yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sapanca İlçe Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Adapazarı, Sapanca, Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:34   Sivaslılar 'Gardaşlık Festivali'nde buluşacak
13:34   (ÖZEL) OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI
13:34   İSTANBUL'A KURBANLIK GİRİŞLERİ CUMARTESİ BAŞLAYACAK
13:34   DÜZCE BİR KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU
13:33   Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı
13:33   KGC Başkanı Altınkaya: "Sansürün kaldırılışını buruk kutluyoruz"
13:33   Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı