Sakarya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Sakarya
'nın Erenler
ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı- Karapürçek
yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 EY 098 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek bir iş yerinin bahçe kapısına çarptı ve yolun kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan Lütfiye Kılıç ve Fatma Genç Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cemile Kılıç Toyotosa Acil Yardım Hastanesi'ne, Abdullah Genç
ve yaşları küçük olduğu öğrenilen Mirza ve Çınar
Genç ise Yenikent Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA