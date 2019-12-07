Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu-Kocaali yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:42Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
'nın Karasu- yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzeri Çağdaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette giden 06 RZZ 51 plakalı otomobil ile 54 PF 768 plakalı otomobil çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kaza sırasında 06 RZZ 51 plakalı otomobil duramayarak yol kenarında seyir halinde bulunan bisiklete çarptı. Bisiklete çarpan otomobilin şarampole düşerek durabildiği kazada 1'i bisiklet sürücüsü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Kocaali, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:44 Fransa'da Sarı Yelekliler'den emeklilik reformu gösterilerine destek: Grevler ne kadar sürecek? - Haberler
17:43 Giresun Cezaevinden kaçan mahkum Ordu'da yakalandı - Haberler
17:42 Devrilen traktörün altında can verdi - Haberler
17:38 Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Haberler
17:37 Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
17:02 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu - Haberler
16:35 Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı - Haberler
16:30 Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi - Haberler
16:10 İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi - Haberler
15:31 Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı - Haberler
7.12.2019 17:53:33