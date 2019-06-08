Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya
'da otomobilin beton refüje çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 54 E 5203 plakalı otomobil, Pamukova- Adapazarı
duble yolu Karaçam
mevkisinde beton refüje çarptı.
Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıları otomobilden çıkarıp yolun karşı şeridine çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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