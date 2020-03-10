Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
10.03.2020 02:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:44
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Ofis Sanat Merkezi mevkisinde F.H. idaresindeki 34 VP 8314 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin çarpması sonucu karşı şeride devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Ofis Sanat Merkezi mevkisinde F.H. idaresindeki 34 VP 8314 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin çarpması sonucu karşı şeride devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
Manşet
Haberler
Güncel
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti