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Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

Hendek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

22.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:10Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı
Hendek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, istikameti giden Osman G. idaresindeki 54 RE 375 plakalı hafif ticari araç ile istikametine giden ve Hendek Oto Sanayi Bölgesine dönen Yılmaz T. idaresindeki 54 KP 477 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sevim G, Nazmiye G. ve Mehmet U. yaralandı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adapazarı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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