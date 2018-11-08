Sakarya'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A idaresindeki 54 BM
800 plakalı otomobil ile E.B'nin kullandığı 54 M 026 plakalı yolcu minibüsü Üniversite Caddesi
'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kısa süreli aksama yaşanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Üniversite Caddesi,Serdivan,Sakarya
08 Kasım 2018 Perşembe 17:52