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Sakarya'da trafik kazasında ölen genç defnedildi

Sakarya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

01.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:13Sakarya'da trafik kazasında ölen genç defnedildi
'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi.
mevkisindeki trafik kazasında yaşamını yitiren İlker Kaçar (23) için Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Kaçar'ın yakınları, aynı kazada yaralanan arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Adapazarı ilçesi D-100 kara yolu Dörtyol mevkisinde gece saatlerinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanmış, Kaçar kaldırıldığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesine yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Dörtyol, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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