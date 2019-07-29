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Sakarya'da trafikte yeni uygulama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi yapıldı.

29.07.2019 15:05 Sakarya'da trafikte yeni uygulama
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeni uygulamayla Adapazarı Orhan Gazi Caddesi'nde bulunan yaya geçidinin 3 boyutlu bir görünüm kazandığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin yayalara yönelik dikkatlerini artırmak, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu yaya geçidinin çizimindeki ilk uygulamanın sonuçları doğrultusunda başka noktalarda yapılması planlandığı bildirildi.
Trafikte farkındalık çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiği aktarılarak, "Bu kapsamda Adapazarı Orhan Gazi Caddesi'nde bulunan yaya geçidi 3 boyutlu hale getirildi. Sürücülerin yayalara yönelik dikkatlerini artırmak, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yeni uygulamayla vatandaşlarımız yaya geçitlerinden daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçiş yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Güncel

Kaynak: AA

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