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Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

15.09.2019 21:50Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birol Karacan yönetimindeki 54 BHC 773 plakalı traktör ve arkasında takılı römork, Pazarköy Mahallesi'nde devrildi.
Kazada römorkta bulunan Sudenaz, Ömer Yağız, Ayşe, Esra, Şengül, Sevda, Ahmet Yusuf Karacan ve Asiye Odabaş ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Traktörde bulunanların Keremali Yaylası'ndan döndükleri öğrenildi.

Pazarköy, Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA

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