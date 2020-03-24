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Sakarya'da tramvay projesi ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kentin ulaşımına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek "Nostaljik Tramvay" projesi için ihale düzenleneceği açıklandı.

24.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:50
Sakarya'da tramvay projesi ihaleye çıkıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesince kentin ulaşımına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek "Nostaljik Tramvay" projesi için ihale düzenleneceği açıklandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yeni Cami ile Millet Bahçesi arasında inşa edilecek tramvay projesi için 14 Nisa'da ihale yapılacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, proje kapsamında 5 tramvay için de 15 Nisan'da alım ihalesi gerçekleştireceklerini aktararak, tramvay hattının yapımı için yapılacak ihalenin ardından çalışmaların hızla başlayacağını kaydetti.
Tramvay güzergahının ilk gün açıklandığı gibi Yeni Cami ile Millet Bahçesi arasında olduğunu belirten Yüce, güzergah boyunca 5 farklı durakta indirme ve bindirme yapılacağını kaydetti.
Durakların Yeni Cami, Adapazarı Kültür Merkezi, Şerefiye Cami, Atatürk Lisesi ve Millet Bahçesi'nden oluşacağını aktaran Yüce, "Sefer aralıklarımız 20 dakikada bir olacak ve karşılıklı bir şekilde gerçekleştirilecek. Tramvayların alımı ve tramvay hattının inşası için gerçekleştireceğimiz ihalelerin ardından hızla çalışmaları başlatacak ve kısa süre içerisinde şehrimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Millet Bahçeleri, Yeni Cami, Sakarya, Güncel

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