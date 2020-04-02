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Sakarya'da tüm bölgelerdeki banklar kaldırılacak

Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda tüm belediyeler tarafından park, bahçe, meydanlar ile diğer alanlardaki banklar kaldırılacak.

02.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:26
Sakarya'da tüm bölgelerdeki banklar kaldırılacak
Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda tüm belediyeler tarafından park, bahçe, meydanlar ile diğer alanlardaki banklar kaldırılacak.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplanan kurulun, salgının vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alınmasına oy birliğiyle karar verildi.
Bu kapsamda hayata geçirilecek yeni tedbirler şu şekilde:
"Tüm belediyeler tarafından park, bahçe, meydanlar ile diğer alanlardaki banklar kaldırılacak, sökülemeyecek durumda olanlar file çekilmesi gibi önlemlerle oturulması engellenecek.
Zorunlu olarak evde izolasyonda tutulan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar hükmü, optisyenler ve bu müessese çalışanlarına uygulanmayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının 23.03.2020 tarih ve E. 991432 sayılı yazısı doğrultusunda deniz ve iç sularda (baraj, göl ve nehir) gerçekleşen amatör-sportif balıkçılık, avcılık ve kara salyangoz avcılığı faaliyetleri il genelinde 2 Nisan'dan itibaren durdurulacak.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve E.5863 sayılı yazısı doğrultusunda ildeki büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan işletmeleri, arıcılık işletmeleri ve bitkisel üretim yapan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan çiftçilerin üretimlerinin aksamaması adına bağlı bulundukları mahalle muhtarının bilgisi dahilinde faaliyetlerine devam edecek."
Diğer taraftan da üretimin, ihracatın ve istihdamın desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 5918903 sayılı talimatlarına istinaden Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlükleri arasında iş yerlerine iş birliği halinde ve iş başında düzenlenecek "yeni iş gücü yetiştirme" kursları Valilik onayıyla düzenlenecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da tüm bölgelerdeki banklar kaldırılacak - Haberler

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