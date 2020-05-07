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Sakarya'da üniversite öğrencilerine koronavirüs sürecinde online psikolojik destek veriliyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mediko Sosyal Sağlık Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere tele-psikolojik destek veriliyor.

Sakarya'da üniversite öğrencilerine koronavirüs sürecinde online psikolojik destek veriliyor
07.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:34

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mediko Sosyal Sağlık Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere tele-psikolojik destek veriliyor.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde SAÜ'lü öğrencilerin ders başarısını sağlamak, sınav kaygısını gidermek, stres yönetimini ve stresle baş etme becerilerinin güçlendirilmesini sağlamaya yönelik teknolojik iletişim kanalları üzerinden çevrimiçi psikolojik destek uygulaması başlatıldı.

Uygulamayla zor zamanlarında profesyonel destek alabilecekleri uzmanlara ulaşabilecek öğrenciler, bu sayede salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları aşabilme olanağına sahip olacak.

- "Öğrencilerimize destek vermeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Mediko Sosyal Sağlık Merkezi Başhekimi Dr. Doğan Erdoğdu, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezinde dört psikoloğun görev yaptığını ve bu psiklogların tele-psikolojik desteğe devam ettiklerini belirtti.

Salgın süresince okullarından, arkadaşlarından ve derslerinden fiziksel olarak uzakta kalan öğrencilerin manevi olarak yanında bulunduklarını gösterebilmek için hizmet verdiklerini anlatan Erdoğdu, "Süreci daha başarılı yönetebilmelerine yardımcı olabilmek adına psiko-sosyal destek programımızı uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Yurdumuzun neresinde olursa olsun, tele-psikoloji sayesinde öğrencilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de öğrencilerimizden tek beklentimiz, internet bağlantısı ve kamera, mikrofon ve hoparlörü olan bir bilgisayar ya da cep telefonudur. Bu amaçla, bütün öğrencilerimizi e-posta yoluyla bilgilendirdik. Kendileri psikologlarımızla e-posta aracılığıyla temasa geçerek randevularını oluşturabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Güncel, Haber

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