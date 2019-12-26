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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, konuyla alakalı yakalanan 1 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:25 Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, konuyla alakalı yakalanan 1 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu İlçe Komutanlığına bağlı ekipler Yalı Mahallesinde İ.V. isimli şahsın ikametgahında uyuşturucu bulundurulduğuna dair ihbar üzerine harekete geçti. Mahkemeden alınan arama izni ile şahsın ikametinde gerçekleştirilen aralamalarda 8 kavanoz içerisinde ve poşete sarılı olarak toplamda 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayın şüphelisi İ.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen İ.V. tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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