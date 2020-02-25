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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesine uyuşturucu madde getirdiği istihbaratını alan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı ilçe otoban gişelerinde durdurdu. Araçta ve araç içinde bulunanlar üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 130 gram metamfetamin uyuşturucu madde geçirildi. Araç içinde bulunan S.U., E.Ö., A.Ş., S.D., isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan S. U. ve S. D. isimli şahıslar tutuklanırken, E.Ö ve A.Ş, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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