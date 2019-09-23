Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5,5 kilo esrar maddesi ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

23.09.2019 20:31Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5,5 kilo esrar maddesi ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi'nde iki ayrı adrese ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kurutulmaya bırakılmış 5 kilo 465 gram esrar maddesi ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilirken, N.S. (69), A.S. (49), B.B. (27), O.S. (39) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:11 Sivas'ta korkutan yangın: Ortaya çıkan görüntü paniğe neden oldu
22:02 Tartıştığı kişiler tarafından önce bıçaklandı, ardından silahla vuruldu
21:55 Sivas'ta korkutan yangın
21:46 Acıbadem'de inşaatın beton kalıbı bitişik binadaki dairenin duvarından içeri girdi
21:42 Alkollü kadının polisevi önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi
21:24 Adana'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
21:14 Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı