Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kilo 258 gram kubar esrar, 160 gram kenevir tohumu, 73 gram bonzai yapımında kullanılan madde, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 550 lira ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı
İlçe Jandarma
Komutanlığı ve Jandarma KOM Şubeye bağlı narkotik timlerinin narkotik köpeği "Rüzgar"la birlikte 4 ev ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, toplamda 5 kilo 258 gram kubar esrar, 160 gram kenevir tohumu, 73 gram bonzai yapımında kullanılan madde, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 550 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda E.G, C.Y, A.K, ve B.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.