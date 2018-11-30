30 Kasım 2018, 15:32
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kilo 258 gram kubar esrar, 160 gram kenevir tohumu, 73 gram bonzai yapımında kullanılan madde, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 550 lira ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kilo 258 gram kubar esrar, 160 gram kenevir tohumu, 73 gram bonzai yapımında kullanılan madde, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 550 lira ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma KOM Şubeye bağlı narkotik timlerinin narkotik köpeği "Rüzgar"la birlikte 4 ev ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, toplamda 5 kilo 258 gram kubar esrar, 160 gram kenevir tohumu, 73 gram bonzai yapımında kullanılan madde, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 550 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda E.G, C.Y, A.K, ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
30 Kasım 2018 Cuma 15:32



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