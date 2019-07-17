Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya
'nın Kocaali
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 350 gram kubar esrar, 442 kök Hint Keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göne, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi narkotik timleri ile Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selahiye Mahallesi Papaz Çeşmesi mevkisinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 farklı adreste yapılan aramada boyları 2-3 metre arasındaki 442 kök Hint keneviri bitkisi, 350 gram kubar esrar ele geçirildi, F.T. ve İ.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden F.T, tutuklandı, İ.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.