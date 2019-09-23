Haberler » Güncel » Haber

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

23.09.2019 18:00Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Sarıdede Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, kurutulmaya bırakılmış 5 kilo 645 gram esrar maddesi ile ikametlerin bahçesine dikilmiş 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.
N.S. (69), A.S. (49), B.B. (27) ve O.S. (39) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ile B.B. savcılıkça serbest bırakıldı. O.S çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:00 Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi
19:00 Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum'da
19:00 Samsunlu öğrencilerden Diyarbakır annelerine destek
19:00 Kenya'da okul dersliği çöktü: 7 ölü
18:59 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü - NEW
18:56 Trump'tan İklim Zirvesi'ne "beklenmedik ziyaret"
18:55 Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişiye tutuklama istemi