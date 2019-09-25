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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

25.09.2019 12:52Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sakarya'da 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16 Eylül'de uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan İ.İ. (52) ve Ş.A.K. (49), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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