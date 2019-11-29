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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

29.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:42Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
'nın ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örencik Mahallesi'ndeki bir taş ocağında arama yaptı.
Taş ocağına ait şantiye ve bekçi kulübesinde yapılan arama sonucunda 25 gram kenevir tohumu, 130 kök yapraklarından arındırılmış vaziyette kenevir bitkisi ve kavanozlar içinde 480 gram kubar esrar ele geçirildi, bekçi olarak çalışan İ.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İ.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya, Geyve, Güncel

Kaynak: AA

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