Haberler » Güncel » Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı - Haber

Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

Pamukova ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

12.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:20Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.
Havaların soğumaya başlamasıyla yaban hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Pamukova ilçesi Katırözü Yaylası'nda 400 kilogram dane yem ve 400 kilogram yonca saman doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pamukova, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:16:31