Sakarya'da yağış

Sakarya
'da etkili olan sağanak dolayısıyla Kocaali
ilçesinde metrekareye 50 kilogram yağış düştü.Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, kısa süre içerisinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Kocaali ilçesinde SASKİ
ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ekiplerin gerekli hazırlıklarını gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "Kısa süre içerisinde metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Kocaali ilçemizde ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız 7/24 hizmet veren 185 Çağrı Merkezimiz aracılığıyla kurumumuza ulaşabilir. Yapılan ihbarlara ekipler aracılığıyla ivedilike müdahale edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AASakarya Büyükşehir Belediyesi
, Kocaali
, Sakarya
, Güncel