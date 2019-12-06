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Sakarya'da yakalanan "çelik kasa" hırsızı tutuklandı

Sakarya'da bir iş yerindeki çelik kasadan para çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

06.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:24Sakarya'da yakalanan
'da bir iş yerindeki çelik kasadan para çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki Zirai Aletler Sanayisi'nde bir iş yerinden, çelik kasanın kesilerek içindeki 110 bin liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını S.S'nin (21) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüpheli, düzenlenen operasyonda, Karasu ilçesinde kaldığı apartta gözaltına alındı.
Zanlının çaldığı 110 bin lirayı Kocaeli'deki bir samanlığa sakladığını belirleyen ekipler, parayı sahibine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin, yüzü maskeli şekilde çelik kasanın olduğu odaya girmesi ve spiral makinesini kullanarak kasayı kesmesi yer alıyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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