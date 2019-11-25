Haberler » Güncel » Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede - Haber

Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

25.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:30Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 'da gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde saklandığı belirlenen DEAŞ şüphelisi S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.Ç. gözaltına alındı, yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesine getirildi.
Şüphelinin, Bolu'da Cuma günü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan Irak uyruklu çift I.Z.K. (21) ile kocası W.S.H. (23) ile ilişkili olduğu belirlendiği öğrenildi.

Sakarya, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:45 Afganistan'da Türk dizileri izlenme rekoru kırıyor
11:44 Teknosa: 1 Aralık'a kadar büyük indirimler var
11:44 İdlib'de rejim ve destekçisi Rusya'nın yol açtığı yıkım büyüyor
11:44 Antalya'da 31 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
11:40 Tuşba Belediyesinden lösemili çocuklar yararına tiyatro gösterisi
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:47 Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
10:30 "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:38 "Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
25.11.2019 11:46:27