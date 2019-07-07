07.07.2019 21:47
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Sakarya'da 70 kişi dernekte yedikleri yemekten zehirlendi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir dernek yemeğine katılan 70 kişi, yedikleri yemekten sonra ishal ve kusma şikayetiyle Ferizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere başvuruda bulundu.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaklaşık 70 kişi, bir cemiyette verilen yemekten zehirlenerek çeşitli hastanelere başvurdu.

VATANDAŞLAR İSHAL VE KUSMA ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU

Olay, Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, verilen cemiyete katılan yaklaşık 70 kişi, cemiyette yedikleri yemekten sonra ishal ve kusma şikayetiyle Ferizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere başvuruda bulundu. Vatandaşların, yedikleri yemek sebebiyle zehirlendiği tespit edilirken Ferizli Devlet Hastanesine başvuranların sayısının artması sebebiyle çok sayıda hasta Karasu Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatte 70'ten fazla kişinin benzer şikayetlerle hastaneye başvurması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kriz Merkezi de harekete geçti.

Sakarya'da 70 kişi dernekte yedikleri yemekten zehirlendi
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Ferizli, Sakarya, 3. Sayfa

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