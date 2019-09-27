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Sakarya'da yaşanan deprem paniği kamerada

Sakarya'da yaşanan deprem paniği kameradaSAKARYA - İstanbul Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da hissedildi.

27.09.2019 00:37
Sakarya'da yaşanan deprem paniği kamerada
SAKARYA - İstanbul Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da hissedildi. Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi İstanbul'un Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem anında panik olan vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panikle kaçış anları görülüyor.
Sakarya'da yaşanan deprem paniği kamerada

Marmara Denizi, İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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