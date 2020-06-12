Sakarya'da 'Yaşayan Stat' projesi

Sakarya'da 'Yaşayan Stat' projesiRamiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, 'Yaşayan Stat' projesi kapsamında Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanda vatandaşların da spor yapması için alanlar oluşturacaklarını söyledi.

12.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:43
Sakarya'da 'Yaşayan Stat' projesi
Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, 'Yaşayan Stat' projesi kapsamında Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanda vatandaşların da spor yapması için alanlar oluşturacaklarını söyledi.
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Arif Özsoy, 'Yaşayan Stat' projesinin diğer illere de örnek olacağını söyledi. Özsoy, stadyumun bulunduğu alanda vatandaşların spor yapması için alanlar oluşturacaklarını belirterek, 'Bu bölgede sadece sporcularımız için değil, vatandaşlarımız için de birçok alan oluşturacağız. Kadınlarımız bölgede spor yapacak yer bulamıyordu, bu sorunu da çözeceğiz. Sayın Bakanımızın örnek olarak değerlendirdiği projemiz tamamlandığında Sakarya Atatürk Stadyumu'nun çevresi tamamen yaşayan bir stat halini alacak. İnsanlar sadece spor müsabakalarında değil, eğlenceli vakit geçirmek için de buraya gelecek' dedi. Sakarya’da ’Yaşayan Stat’ projesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bora Füzesi, Sakarya, DHA, Güncel, Haber

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