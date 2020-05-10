Haber, Son Dakika, Haberler

Sakarya'da yaşlılar güzel havanın tadını çıkardı

Sakarya'da yaşlılar güzel havanın tadını çıkardıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar bugün sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

10.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:44
Sakarya'da yaşlılar güzel havanın tadını çıkardı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar bugün sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.
Sakarya'da havaların sıcak olması nedeniyle çok sayıda vatandaş sokaklara akın etti. Uzun süredir ilk kez sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bulvarlarda buluştu. Sokaklarda yürüyüş yapan vatandaşlara Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. Günler sonra sokağa çıkan yaşlı vatandaşların önlemleri alarak maske taktıkları görülürken, güzel havanın tadını çıkardılar. Sakarya’da yaşlılar güzel havanın tadını çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan’dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Haber
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa’da son 20 yılın en iyi forveti seçildi Haber
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker’in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Haber
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Haberler››Güncel››Sakarya'da yaşlılar güzel havanın tadını çıkardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:23: İçişleri Bakanı Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü - Haber 17:23: Pendik'te şehit anneleri ve 100 yaş üzeri annelere ziyaret - Haber 17:23: Mehmetçiğin çiçeği annesine ulaştırıldı - Haber 17:22: Kulp Vefa Sosyal Destek Grubundan Anneler Günü sürprizi - Haber 17:22: Tarsus'ta koluna demir korkuluk saplanan çocuk tedaviye alındı - Haber 17:14: ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 16:48: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor - Haber 13:29: Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş - Haberler