Sakarya'da yayla şenliği

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yayla şenliği düzenlendi.

Kırcaali Yaylası'nda Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğince geleneksel olarak yapılan şenlik, Trabzonlu vatandaşları bir araya getirdi.

Vali Nayir, şenlikte yaptığı konuşmada, burada bir güzelliği yaşadıklarını söyledi.

Aradaki bin kilometrelik mesafeden kültürlerini buraya taşımış olanların gösterileri ve heyecanlarının faklı bir hava oluşturduğunu belirten Nayir, "Meslek hayatım içinde iki yılımı Trabzon'da geçirdim, Sürmene Kaymakamlığı nasip olmuştu. Benim gözümde Trabzonlu demek cesaret, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, insan sevgisi, girişimci bir ruh, birlik beraberlik demek. Yalnızca Trabzon'da değil Trabzon dışında da bu duyguları yaşatmaya çalıştığınız için sizleri tebrik ediyorum. Diliyoruz ki, bu zor coğrafyada birlik ve beraberliğimizin unsuru olan bu tür faaliyetler devam etsin." diye konuştu.

Vali Nayir, Sakarya'nın zenginlikleri olan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, yolların ortasında bulunan pozisyonuyla zengin ama en önemlisi Kafkaslardan Balkanlar'a kadar değişik coğrafyalardan insanları bir araya getiren bir zenginliği var, bir barış ortamı var, bir karşılıklı anlayışı, hoşgörüsü var. Diliyoruz ki, bu hiç kaybolmasın, herkes kendi kültürünü yaşatsın ama diğer kültürlere de saygısını beraberinde götürsün. Sakaryamıza yakışan bu." ifadesini kullandı.

Vali Nayir, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Derneğin Genel Sekreteri Doğan Çatalbaş da dernek ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, bu tür organizasyonların devam edeceğini kaydetti.

Karadenizli sanatçıların sahne aldığı şenlikte vatandaşlar horon oynadı.