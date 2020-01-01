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Sakarya'da yılın ilk bebeği doğdu

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Ahmet Emin" ismi verildi.

01.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:26 Sakarya'da yılın ilk bebeği doğdu
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Ahmet Emin" ismi verildi.
Fezayil ve Nurgül Çakır çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.
3 kilo 370 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Nurgül Çakır, üçüncü kez annelik sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu belirtti.
Bebeklerinin ismini Ahmet Emin koyduklarını ifade eden Çakır, bebeğini yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde kucağına aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.
Öte yandan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, aynı hastanede doğan 2019 yılının son bebeği olan Doğukan ve Necla Aydın çiftinin oğlu "Yiğit Asaf" ile yeni yılın ilk bebeği "Ahmet Emin"i ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Sakarya Üniversitesi, Ahmet Emin, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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