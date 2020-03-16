Sakarya'da yüksek kesimlere kar yağdı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
16.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:00
Sakarya 'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi'nde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreyi buldu.
Kar yağışının ardından 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi'nde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreyi buldu.
Kar yağışının ardından 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA
Manşet
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