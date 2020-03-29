Sakarya'da yüksek kesimlere kar yağdı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü.
29.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:58
Sakarya 'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kent genelinde dün aralıklarla etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi'nde de gece saatlerinde kar etkili oldu.
Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreyi buldu.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylasında güzel manzara oluştu.
Kent genelinde dün aralıklarla etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi'nde de gece saatlerinde kar etkili oldu.
Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreyi buldu.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylasında güzel manzara oluştu.
Kaynak: AA