Kurşun sıkılan yunuslar kıyıya vurdu

Sakarya Kocaali 'de kıyıya vuran yunuslara kurşun sıkıldığı yüzgeç ve kuyruklarının kesildiği bir kez daha insanların hayvanlara karşı uyguladığı şiddeti sergiledi.

Sakarya'nın Kocaali İlçesi sahilinde önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü.

BİRDEN FAZLA YUNUSTA ÖLÜMCÜL İZLER VARDI

Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

KUYRUKLARI VE YÜZGEÇLERİNİN KESİLDİĞİ DE GÖRÜLDÜ

Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.